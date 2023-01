Maja Staśko żali się, że Lexy nie chce się z nią bić: "Powód? Wspieram osoby LGBTQ". Influencerka odpowiada: "Ty HIPOKRYTKO"

Hhh 30 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ktoś się pytał niżej po co one się biją w tym oktagonie - a no po to żeby wpadł łatwy hajs i po to, żeby ktoś o nich mówił, bo one nie mają zupełnie nic innego w zanadrzu. Nie lubię Staśko z całego serca, ale nie da się ukryć, że Lexy podbija sobie rekord jakimiś słabeuszkami, wygrała 3 walki i już uważa się za jakąś niesamowicie dobrą fighterkę, a każdy kto trenuje ten sport albo się interesuje wie jak ona walczy ;) Staśko za to jest turbo hipokrytką, tak niby nie lubi tego Malika, gada że on ja obraża, jest seksistą, ale jak walczy u niego za $$$ to nagle nie ma problemu, bo przekazuje ochłapy na jakieś wybrane przez siebie fundację. Prawda jest taka, że gdyby w nią to serio uderzało to w życiu by nie wzięła w tym cyrku udziału, ale jak mawiał klasyk hajs nie śmierdzi, więc nie ma problemu.