Zdenerwowany Sebastian Fabijański rozlewa wodę na konferencji Fame MMA po pytaniu o Rafalalę. "Ja pie*dolę"

Fabijański na konferencji Fame MMA mówi o Rafalali

Mam na piśmie oświadczenie tejże [Rafalali - red], która mówi o przebiegu tamtej feralnej nocy. (...). Nic się nie wydarzyło. (...). Ty i cała reszta ludzi bardzo by chcieli, żeby tam się coś wydarzyło. Bardzo by chcieli widzieć tego Fabijańskiego, który jest w takiej, a nie innej sytuacji. (...). Nie zobaczysz tego nigdy w życiu, bo nic się tam k*rwa nie wydarzyło. Koniec tematu. Ja pie*dolę" - tak całą sprawę podsumował podirytowany Sebastian Fabijański.

Naprawdę uważasz, że ludzie w tym kraju chcą tego, żeby ktoś się przyznał do tego, co lubi robić w łóżku i z kim?" (...) "To, co ja robię z kim w łóżku, abstrahując już od mojej afery, to nie powinno nikogo interesować" - odpowiedział mu Fabijański.