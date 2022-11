Majka Jeżowska DEMENTUJE doniesienia o pobycie w SZPITALU: "Kochani, jestem ZDROWA"

Ewa 21 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Wkurza mnie jak się do obcych ludzi, nawet jakichś tam fanów mówi "kochani". To zbytnia poufałość i umniejszanie znaczenia tego słowa. Taka rubaszność, po co to, ja nie jestem dla niej żadna kochana.