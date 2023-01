Małgorzata Halber żąda przeprosin od "Dzień Dobry TVN"! "Nigdy już tam nie pójdę"

Teraz 43-latka postanowiła odnieść się do tej kwestii i w najnowszym wywiadzie z Wojciechem Szotem opublikowanym na stronie zdaniemszota.pl. Halber zadeklarowała, że nie zamierza kiedykolwiek przyjąć zaproszenia do "Dzień Dobry TVN", przynajmniej dopóki nie otrzyma publicznych przeprosin.

To był moment, gdy machnęłam ręką na świat - mówiła. Wzruszyłam ramionami i pomyślałam: "Serio, naprawdę? Nic nie dorośliście". (... ) W każdym razie ja do żadnego TVN Śniadanie promować książkę nie pójdę, między gimnastyką a nową piosenką Sanah, dopóki oni mnie publicznie nie przeproszą.

"No to co możemy zrobić, żeby pani przyszła?" - pytała mnie naprawdę niewinna temu osoba - ciągnęła. "Państwo tego nigdy nie zrobią, więc ja nigdy już nie przyjdę. Mogą mnie państwo publicznie przeprosić". No więc już tam nie pójdę nigdy, nie żeby mi było strasznie szkoda, chociaż jako przedsiębiorczyni od "Bohatera" wiem, jaki ma to wpływ na sprzedaż - zakończyła.