Małgorzata Halber wyznaje, że nigdy nie zamierza zostać matką. "Coś mi mówi, że nie będę tej decyzji żałować"

A ja sie do konca nie zgadzam, ludzie robia to na co sie im pozwala wiec jeski ktis raz sobie pozwolil na to ze ktos mu mowi co ma robic to bedzie to robione, mojego brzucha nikt nie dotknął nigdy a jak chcial to sie pytal, do wozka bez mojej zgody tez nijt nie zagladal więc jesli ktos jest asertywny to. sobie nie pozwoli, Dzieci tez jak ktos chce to je ma a jak nie to nie i nie ma co ciągnąć tematu. Pani zapewne boi siw o wlasna emeryture bo nie odprowadza odpowiednich skladek na emeryture bo szkoda.