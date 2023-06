Małgorzata Kożuchowska buszuje po sklepach w stylizacji a’la Michael Jackson (ZDJĘCIA)

Joanna Opozda kilka dni temu zasugerowała w dyskusji z internautką, że Królikowski wciąż nie płaci alimentów na syna. Później aktorka doczekała się odpowiedzi ojca Vincenta. Wszystko wskazuje jednak na to, że to jej niejedyne problemy, bo we wtorek paparazzi przyłapali ją, gdy odwiedzała jeden z komisariatów...