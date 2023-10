Małgorzata Kożuchowska cała na czarno gra nogą w ZA DUŻEJ marynarce (ZDJĘCIA)

Tak było i tym razem. W czwartkowy wieczór Kożuchowska uświetniła swoją obecnością galą przyznania nagród BohaterONy . Gwiazda dostosowała się do powagi wydarzenia (motywem eventu byli Powstańcy Warszawscy) i wybrała stonowaną czerń. Swoją kreacją i tak wzbudziła niemałe zainteresowane fotoreporterów, którzy tłumnie stawili się na miejscu.

Wygląda jednak na to, że marynarka aktorki była nieco za duża. Ale może to po prostu nowa moda? Trudno stwierdzić. Pod oversize'owym elementem garderoby Kożuchowska ukryła resztę kreacji. Nie widzimy co prawda góry sukienki, ale dół miał dość nieregularny krój, dzięki czemu Kożuchowska mogła zagrać nogą jak rasowa modelka.