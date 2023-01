Małgorzata Kożuchowska nie musi się martwić o finanse. Tabloid podliczył, ile ZARABIA na Instagramie...

Małgorzata Kożuchowska to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Nic dziwnego, w końcu z telewizją i kinem związana jest już od lat 90. Można było ją oglądać między innymi w "Kilerach" czy w "M jak miłość", w którym to grała przez 11 lat. Nie da się ukryć, że to właśnie opera mydlana zapewniła jej sporą rozpoznawalność, podobnie jak rola Natalii Boskiej w "Rodzince.pl".