Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska: wzorzysta tapeta, domowa dżungla i imponujący taras (ZDJĘCIA)

Nie przepadam za panią Kożuchowską, ale co mi się od razu rzuciło w oczy to książki, i za to ogromny plus. U ilu obecnych celebrytek widzieliście w domu biblioteczke? Większość współczesnych „gwiazd” takie regały przeznacza na ekspozycję butów i torebek 😂