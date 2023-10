Małgorzata Kożuchowska reaguje na KRYTYKĘ internautów i zabiera głos w sprawie wyborów: "Moim zadaniem jest łączyć, a nie dzielić"

Małgorzata Kożuchowska skrytykowana za brak zaangażowania w temat wyborów. Wreszcie przerwała milczenie

Gwiazdy mają świadomość docierania ze swoimi publikacjami do grona odbiorców, nierzadko liczonego w setkach tysięcy użytkowników. Ich profile na Instagramie coraz liczniej wypełniają się wpisami na temat obecnej sytuacji politycznej oraz apelami o udział w wyborach i skorzystanie z przysługującemu każdemu dorosłemu obywatelowi prawa do oddania głosu. Szczególnie mocno walczą o to kobiety, które mimo liczebnej przewagi, wciąż stanowią mniejszość wśród osób przybywających do lokali wyborczych.