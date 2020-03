Małgorzata Kożuchowska w żałobie! Aktorka pożegnała duchownego, który udzielił jej ślubu: "Z Panem Bogiem, kochany księże Piotrze. Do zobaczenia"

Wyzwolona 20 min. temu zgłoś do moderacji 9 9 Odpowiedz

Dlaczego w TV Polacy chrzanią tylko o rodzinach - jak wytrzymać z rodziną w 4 ścianach, rodziny, rodziny, dzieci, dzieci... Polska to nie tylko rodzinki, często fake rodzinki, na siłę, bo tak "bóg nakazał", ale też wolni, niezależni ludzie, którzy z własnego wyboru nie zakładali tej rodzinki. Co za zacofany kraj, ograniczony, dyskryminujący wszystkich, którzy nie wchodzą w ten wymyślony i narzucony idealny model, obłudnicy... Co drugi/druga zdradza (sama zawsze mialam żonatych kochanków), co drudzy się kłócą jak zwierzęta, nawet w miejscach publicznych ponizaja swoje brzuchate młode zdesperowane żonki. Litości. Przestańcie promować i mówić tylko o 500 + i ich kredytach. Mówcie i dawajcie rady również wolnym, niezależnym i niemających kredytów na głowie 😂 ale którzy żyją w pojedynkę.