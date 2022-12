Małgorzata Ohme poznała 25-letnią narzeczoną Filipa Chajzera. Zdradza, co o niej myśli: "Wszyscy byliśmy bardzo ZASKOCZENI"

Tak, poznałam jego nową narzeczoną. Jest bardzo fajna, mądra i dojrzała. Jest bardzo rozsądną, fajną dziewczyną spoza branży - szczebiotała Ohme. To też jest fajne, kiedy ktoś jest spoza branży i ma do tego dystans. Nie jest fanką Filipa i w ogóle nie o to chodzi, tylko jest po prostu jego dziewczyną, bardzo rozsądną. Kiedy dostałam kwiaty od Filipa w "Dzień Dobry TVN" to wiedziałam, że to jest też jej wpływ. Ona uczy go doceniać rzeczy ważne. Wydaje mi się, że Filip jest naprawdę szczęśliwy i ja cieszę się jego szczęściem - zapewniła.

Nie wiem. Myślę, że nie - odpowiedziała na pytanie, czy Filip planuje ślub. Dopiero co się zaręczyli. Wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni, bo to się wydarzyło na wakacjach, na których byli. Tak czasami jest, że niektórzy ludzie chodzą ze sobą 10 lat i dopiero wtedy się decydują i to wcale nie znaczy, że będą ze sobą do końca życia, a czasami coś kliknie i wiesz, że to jest to. Filip jest spontaniczny i myślę, że on tak naprawdę gdzieś w tym wszystkim bardzo potrzebował kogoś, przy kim będzie zasypiał i się budził. Myślę, że jest im bardzo dobrze, bardzo im kibicuję - dodała.