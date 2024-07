Małgorzata Ostrowska-Królikowska chwali się nagraniami z festiwalu im. Pawła Królikowskiego. Pokazała Antka z Izą (ZDJĘCIA)

akkkkkk 11 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

ja nie rozumiem tego.. ta dziewczyna ma 27 lat. skonczyla prawo; ma dobry zawod teoretycznie. a bedzie miec dziecko z formalnie zonatym bawidamkiem uzaleznionym od roznych substancji. i po co to wszystko? zeby pokazac sie pare razy na sciankach? serio? ja rozumiem, ze mloda i temperamentna chciala sie zabawic, przezyc przygode z aktorem i dowartosciowac sie, odbijajac go innej aktorce o wygladzie brigitte nardot. ok. rozumiem- do tego momentu. ale wiazac sie dzieckiem???? ja pier….