Małgorzata Ostrowska-Królikowska o stracie męża: "Cokolwiek się działo, wiedziałam, że muszę iść do przodu. Nie siadać i rozpaczać"

W tym dziwnym czasie izolacji mobilizowaliśmy się nawzajem do różnych działań. Dziewczyny, moje córki, miały dyżury w kuchni tak, by na stole zawsze był ciepły posiłek. Codziennie piekłyśmy razem chleb na zakwasie. Ja oddawałam się pracy w ogrodzie - wiosną zawsze jest tam coś do zrobienia. Dzieci we wszystko mnie włączały, żebym nie siedziała i nie popadła w apatię. Antek sprawił, że ruszyło moje konto na Instagramie. Mówił: "Choć, zrobimy zdjęcie, chodź, pokażę ci, jak to działa..." Wcześniej nie miałam do tego serca - wspominała.