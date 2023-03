Małgorzata Ostrowska wprawiła w zakłopotanie Ewę Drzyzgę i Agnieszkę Woźniak-Starak na antenie "DD TVN"

W jednym z ostatnich wydań "Dzień dobry TVN" poruszono temat gwary i regionalizmów. W rolę ekspertów wcielili się Małgorzata Ostrowska i Leszek Stanek . Piosenkarka, mimo że pochodzi ze Szczecinka, od wielu lat mieszka w Poznaniu. Stanek to rodowity Ślązak. Gwiazdy przekonywały w rozmowie z Ewą Drzyzgą i Agnieszką Woźniak Starak, że są "fanami gwary", prezentując na wizji kilka jej przykładów.

Małgorzata Ostrowska i Leszek Stanek opowiadają o gwarze

Stanek opowiadał, że gdy tylko pojawia się na Śląsku, to od razu zaczyna mówić gwarą i zmienia się nawet jego głos i akcent. Wyjaśniał, że sam jest w stanie określić, kto pochodzi ze Śląska, nawet jeśli na co dzień posługuje się językiem polskim. Ostrowska opowiadała z kolei o poznańskiej gwarze, przyznając, że poznaniacy są niezwykle dumni ze swojej odrębności.

Poznaniacy są bardzo dumni ze swojej odrębności, ze swojej gwary. Mamy w Poznaniu Pomnik Starego Marycha, to jest taka postać fikcyjna, literacka, która jest właśnie uosobieniem tego poznaniaka mówiącego gwarą - można było usłyszeć na wizji.

Małgorzata Ostrowska przeklina na wizji "Dzień dobry TVN"

Nie wiem, czy cenzura to puści, ale w Poznaniu można całkiem bezkarnie sobie "popie*dolić", czyli poplotkować i absolutnie nie jest to żaden wulgaryzm, nie jest to niecenzuralne - tłumaczyła na wizji.