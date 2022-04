Małgorzata Rozenek chciała przyaktorzyć w nowej pozie. Fani wytykają WYKRĘCONE NOGI: "Falująca łydka" (FOTO)

hit 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Małgosia przypomniała sobie pewną sytuację sprzed lat, gdy wybrali się razem na randkę. Jadąc samochodem, Małgosia podziwiała piękną pogodę, która malowała się za oknem, a Radek zażartował, że zamówił ją specjalnie dla Gosi. Nie pierwszy raz tak ją oszukał. "Kiedyś Wam opowiem, jaka byłam naiwna, jak mi mój mąż wmawiał, że te fajerwerki, które puszczali, to specjalnie dla mnie zrobił. Najlepsze jest to, że ja uwierzyłam w to głęboko - TŁUMACZYŁA GOSIA NA INSTASTORIES. To jednak nie wszystko. Majdan nabiera nie tylko swoją ukochaną, ale również dzieci, które - o dziwo - szybciej niż ich mama przejrzały blef Radka. Bardziej chłopcy nie dali się nabrać, bo dzieciom też próbował wmawiać, gdzieś zobaczyliśmy sarny, jadąc samochodem, on tłumaczył, że to specjalnie zrobił dla chłopców, że kolega leśniczy te sarny wypuszcza - WYJAWILI.