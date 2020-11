Małgorzata Rozenek i Dorota Szelągowska spijają sobie z dzióbków: "Rzućmy wszystko i CHODŹMY NA BEZĘ"

Małgorzata Rozenek bez wątpienia należy dziś do pierwszej ligi polskiego show biznesu. Choć niegdyś jedynie biegała po planie w białych rękawiczkach i sprawdzała, czy Polki sprzątają za szafkami, to dziś wyrobiła sobie nazwisko na tyle, aby prężnie działać jako pełnoprawna influencerka. Od czasu narodzin trzeciego syna jej kariera weszła zresztą na kolejny poziom.

Już od momentu narodzin małego Henryka było pewne, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wykorzystają medialny potencjał ciąży celebrytki w celu dalszego zwiększania zasięgów. Tak też się stało, a dziś najmłodszy członek Gangu Majdana regularnie gości na kontach obojga rodziców na Instagramie. W międzyczasie Małgosia stara się też "cudnie chudnąć" w ramach kolejnego programu , do którego właśnie trwają nagrania.

Niestety wygląda na to, że powrót do sylwetki sprzed ciąży nie jest tak prosty, jak się spodziewała. We wtorek Małgosia udostępniła nowe zdjęcia i krótki wpis, w którym żali się, że na razie jej wysiłki w walce o wymarzoną figurę są raczej mizerne. Przyznała też, że nie miała tego dnia najlepszego samopoczucia.