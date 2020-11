Małgorzata Rozenek pojawiła się na planie nowego programu o odchudzaniu.

42-letnia celebrytka po zakończeniu zdjęć do filmu Patryka Vegi zawitała na planie show, w którym widzowie będą oglądać jej bój o szczupłą sylwetkę.

Małgorzata Rozenek nie próżnuje i szykuje się do kolejnego projektu. Mimo pandemii koronawirusa celebrytka kuje żelazo póki gorące i nie zwalnia tempa. Żona Radka Majdana dopiero co zeszła z planu nowego filmu Patryka Vegi, "Miłość w czasach zarazy", by teraz pojawić się przy kolejnym przedsięwzięciu, którego początek sięga wiosny tego roku.