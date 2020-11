Małgorzata Rozenek pędzi do SPA w butach astronauty

Już niedługo do swego imponującego curriculum vitae Małgorzata Rozenek będzie mogła dopisać pozycję "aktorki filmowej". Wygląda bowiem na to, że odegra jedną z kluczowych ról w szumnie zapowiadanym filmie Patryka Vegi Miłość w czasach zarazy. Jak to przystało na prawdziwą gwiazdę kina, Rozenek postanowiła solidnie o siebie zadbać i w sobotni poranek wyruszyła do jednego z warszawskich SPA obuta w masywne śniegowce i z przypominającą przytulankę torebką pod pachą.