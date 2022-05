Małgorzata Rozenek i jej odsłonięty brzusio wyłaniają się w TĘCZOWYM DRESIE z siłki Anny Lewandowskiej (ZDJĘCIA)

Mój nick 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiele o niej można powiedzieć, ale podoba mi się w jednym, że nie ogranicza sama siebie, żyje pełnią życia i wyciska życie jak cytrynę, nie przejmując się opiniami i jakimiś wpojonymi uprzedzeniami i ograniczeniami, ktktóre ludzie często mylą z "wartosciami". Chciala mieć dziecko w wieku 50 lat, to je miała. Chciala wrócić do młodzieńczej formy po ciąży, to poddala sie zabiegom i ćwiczeniom i wróciła. Chce w wieku 50 lat wyglądać jak młoda dziewczyna, to robi zabiegi, botoks itp. I wygląda świetnie.