Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan polecieli na święta do Dubaju. Odwiedzili Agnieszkę Włodarczyk (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nawet w święta mają wyjątkowo napięte grafiki. 24 grudnia małżonkowie zasiedli do wigilijnej wieczerzy wraz z gromadką pociech i rodzicami celebrytki. Wszystkich tych, którzy pomyśleli, że pierwszy dzień świąt Perfekcyjna i jej bliscy spędzili na zajadaniu się przysmakami, musimy jednak rozczarować. W bożonarodzeniowy poniedziałek Rozenek za pośrednictwem Instagrama ogłosiła bowiem, że jej rodzina właśnie udaje się w kolejną w tym roku podróż. Celebrytka pochwaliła się nagraniem z lotniska, na którym widać, jak jej familia zmierza ku przygodzie, niosąc ze sobą bagaże. Mały Henryk osobiście zajął się transportem własnej walizki.

Kilka godzin później Perfekcyjna opublikowała na swoim profilu świąteczne kartki z podróży. Po dotarciu na miejsce Rozenek i jej rodzina urządzili sobie sesję na balkonie, a efekty można było zobaczyć na profilu celebrytki. Choć Małgorzata wówczas nie zdradziła jeszcze, dokąd wybrała się z rodziną, widoczna na jej zdjęciach panorama wskazywała na Dubaj. Celebrytka zadbała jednak o to, by przywieźć z Polski nieco świątecznej atmosfery w postaci kraciastych piżamek, które cała rodzina założyła do zdjęć.