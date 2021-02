Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan WRACAJĄ do Polski po MIESIĄCU w tropikach (ZDJĘCIA)

POWRÓT 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

W warszawskiej siedzibie TVN przy ulicy Wiertniczej już głośno mówi się o usunięciu Miszczaka. Gwoździem do trumny „generała Edwarda” jest emitowany właśnie program z Małgorzatą Majdanek, która „cudnie chudnie”. Kosztowało to gigantyczne pieniądze i z góry było przecież skazane na całkowitą porażkę, po doświadczeniach z poprzednimi (jednak trochę lepszymi) produkcjami, z udziałem najbardziej nielubianej (delikatnie mówiąc!) przez Polaków osoby - wśród tych, które są w telewizyjnej ofercie TVN. Od miesięcy TVN tnie koszty, zwalnia kolejne grupy pracowników. Tym bardziej niezrozumiałe jest dla większości kadry tej stacji stałe lansowanie Małgorzaty Majdanek i jej męża utrzymanka, którzy również są bardzo nielubiani przez 90% ludzi pracujących w TVN – od pracowników technicznych zaczynając, na decydentach kończąc. Absolutna władza Miszczaka jest już przeszłością, a dalsze wspieranie przez niego małżeństwa Majdanków jedynie pogrąża TVN – w oglądalności i finansowo. Jest samobójstwem dla stacji! Aktualny program z Majdankową MUSI być emitowany, bo CO z nim zrobić, jeżeli tyle pieniędzy w produkcję tego koszmaru i w Majdanków zostało władowanych? Odłożyć na półkę? Wszyscy czekają z niecierpliwością na KONIEC Majdanków (również w Pudelku), zarazem życząc panu Edwardowi dużo zdrowia i wielu pięknych lat na emeryturze…