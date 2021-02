Małgorzata Rozenek napiła się... WŁASNEGO MLEKA. "To jest DISGUSTING"

W poniedziałek wyemitowano drugi odcinek formatu z Gonią w roli głównej. Poza wywodami na temat jazdy na rowerze przedstawiono, jak 42-latka postanawia wziąć się za codzienną dietę. Dietetyczka zaproponowała Rozenek, by ta zapisywała to, co spożywa. To nie spodobało się Małgosi.

Ale wiesz, wczoraj przez zupełny przypadek spróbowałam swojego mleka, to jest dla mnie traumatyczne przeżycie, bo to jest disgusting - wyznała "straumatyzowana" Małgorzata, wplątując angielskie słówko. I jedyne co mnie zszokowało, to to, jakie to jest słodkie! - relacjonuje nietypową degustację. I się dziwić, że te dzieci nie chcą pić tego cyca, to jest słodkie jak ulepek.