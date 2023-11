Małgorzata Rozenek jako Harley Quinn przemierza PODZIEMIA w towarzystwie Radka "Jokera" Majdana (ZDJĘCIA)

okey... 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Boze, przeciez to dorosli ludzie, a zachowuja sie jak dzieci. Dla mnie to infantylizm. Celebryci maja juz chyba wszystko, wiec chyba nudza sie i szukaja nowych wrazen. I jak tu nie stwierdzic, ze celebryci zyja w innym, jakims rownoleglym swiecie. To, ze w swiecie celebrytow trzeba byc wiecznie mlodym i pieknym to juz wiadomo, ale tutaj to mi wyglada na jakis nowy trend czyli na dziecinnienie. Wezcie piszcie lepiej o jakichs ludziach, ktorzy promuja jakies pozytywne wzorce, takie jak ksztalcenie sie, zdobywanie wiedzy, ktorzy pomagaja dzieciom, chorym, opuszczonym. Ludzie i tak tu wchodza, zeby podyskutowac, a nie ogladac tych dziwnych celebrytow.