Małgorzata Rozenek już nie zarabia kroci dla TVN! Zdetronizowała ją Magda Gessler

Na przestrzeni lat Magda Gessler dorobiła się ogromnej rzeszy oddanych fanów, którzy śledzą w mediach społecznościowych jej każdy krok. Widzowie pokochali ją za charyzmę i autentyczność, sprawiając, że prowadzone przez restauratorkę show "Kuchenne Rewolucje" doczekało się już 23 (!) sezonów. Co ciekawe, prężnie działająca bizneswoman twierdzi, że jej gaża za występowanie w programie jest śmiesznie mała w porównaniu do przychodów stacji , mimo to kontynuuje swoją przygodę z telewizją z pobudek altruistycznych.

To, co robię dla telewizji, nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiam. To odległość kosmiczna. W TVN nie ma się procentu z reklam ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję i to tak udany program - mówiła w jednym z wywiadów.