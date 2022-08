Małgorzata Rozenek łączy siły z... Donaldem Tuskiem: "Jestem wdzięczna za MERYTORYCZNY dialog"

Małgorzata Rozenek doskonale wie, jak promować własną "markę osobistą" za pośrednictwem mediów społecznościowych. Od czasu do czasu wykorzystuje też swoje zasięgi do komentowania bieżących spraw społecznych i politycznych.

Jakiś czas temu Rozenek wzięła nawet udział w panelu eksperckim w Parlamencie Europejskim "Wsparcie dla płodności, to wsparcie dla Polski", który został zainicjowany przez Ewę Kopacz, właśnie we współpracy z fundacją celebrytki.

Niedawno Rozenek wyraziła również swoje oburzenie na temat podręcznika do Historii i Teraźniejszości, odnosząc się do wątku o in vitro. Tym razem Małgosia pochwaliła się na Instagramie spotkaniem z Donaldem Tuskiem. Poinformowała, że podczas rozmowy omówione zostały kolejne działania, które mogłyby pomóc w przywróceniu refundacji in vitro.