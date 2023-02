Małgorzata Rozenek LŚNI W BIELI na konferencji "DD TVN". Dobrała garnitur pod kolor zębów? (ZDJĘCIA)

inyelektualis... 44 min. temu zgłoś do moderacji 31 2 Odpowiedz

Zupełnie nie wiedziałem kto to jest, ale skoro codziennie po kilka razy interia nęka mnie tymi fotami starego zadka, to pomyślałem,, że jestem niesprawiedliwy, bo zapewne to jacyś wynalazcy, którzy przyczynili się do polepszenia klimatu na świecie, ale nie!. Potem pomyślałem, że może jak Jurek Owsiak przyczynili się do wyleczenia tysięcy dzieci ale niestety NIE! Potem pomyślałem, że jak wielcy Artyści Zbyszek Wodecki czy Marek Grechuta, interpretacją lub głosem nadają piosenkom niebywałą treść, a tu niestety Nie!. I czytam! Okazuje się, ze to jakiś bramkarz, który cztery razy w życiu obronił gola (i to tylko na meczu trenerskim), a ona? Po czterech mężach, po trzydziestu operacjach, na każdym kroku łgarstwa, co do wieku, zdjęciach, które były robione dziesięć lat wcześniej i udają z zdjęcia sprzed pięciu minut i zapatrzenie w swój obraz, Obraz nędzny, żałosny, ponaciąganej twarzy, pomarszczonej szyi, krzywych nogach i zezem. Więc kochani, dajcie sobie spokój z tymi nędznymi pajacami, zadufanymi w swoim życiu, który nic nie wnosi i nikomu niczego dobrego nie przysporzył. których miejscem jest śmietnik niepamięci. I uwaga fotografowie siedzący na drzewach, siedzący na dachach, w krzakach, pod samochodem, na trawnikach, poręczach, tramwajach i śmietnikach, tylko pamiętajcie z mojego 150 cm wzrostu, zróbcie 165, zdjęcia róbcie tak, by nie było widac, ze lewym okiem łypię na prawo i prawym na lewo, no i najważniejsze, nie pokazujcie moich skrzypiących giczy