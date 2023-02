Prowadzący "Dzień Dobry TVN" posyłają UŚMIECHY z wiosennej konferencji: elegancka Agnieszka Woźniak-Starak, Ewa Drzyzga niczym marynarz (ZDJĘCIA)

W 2005 roku na antenie TVN po raz pierwszy wyemitowano program śniadaniowy "Dzień dobry TVN". Mimo że początkowo śniadaniówka była emitowana tylko w weekendy, to szybko okazało się, że Polakom podobają się poranki w towarzystwie stacji TVN, a program zaczęto emitować przez siedem dni w tygodniu. W ostatnim czasie o "DD TVN" było szczególnie głośno, a wszystko to za sprawą nowej pary prowadzących, a dokładniej przez Małgorzatę Rozenek , która mogła spełnić swoje marzenie i poprowadzić flagowy program.

Debiut "Perfekcyjnej" nie spodobał się jednak wszystkim widzom, którzy co jakiś czas apelują do kierownictwa stacji, by zakończyli współpracę z małżonką Radosława Majdana. Wiele kontrowersji wywołuje również Filip Chajzer, który za sprawą dość ekscentrycznego sposobu bycia i zawirowań w życiu prywatnym także naraził się kilkukrotnie widzom. Jakiś czas temu przekonywał nawet, że kierownictwo postanowiło go nieco utemperować i "zabraniają mu się ekscytować" na wizji.