Małgorzata Ohme filozofuje na Instagramie po domniemanym rozstaniu... "Bycie na tzw. "arenie" MA SWOJĄ CENĘ". Daje do myślenia?

Zoja 18 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Kobieto wyciagnij wreszcie wnioski z tego co sie zdarzylo.Po co chwalisz sie uczuciem i planami,jesli byle kłótnia i twoj facet cię zostawia.Robisz sobie obciach i ludzie się śmieją.Warnke tez chwalila sie związkiem,Hajzer i wielu innych,a teraz tylko złośliwości wysluchuja.Poza tym jesteś na arenie,bo jesteś próżna i desperacko o to zabiegasz zeby byc rozpoznawalną.Co do tego jak sie czasem zachowujesz w DDTVN to nie jest to ani zabawne ani profesjonalne.