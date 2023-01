TYLKO NA PUDELKU: Były (?) narzeczony Małgorzaty Ohme reaguje na doniesienia o ROZSTANIU

Małgorzata Ohme przez ostatnie dwa lata obnosiła się wielkim uczuciem do poznanego za pośrednictwem Tindera Rafała Jakóbiaka. Plotki o nagłym zerwaniu zaręczyn sprowokowali sami zainteresowani, odcinając się od siebie w mediach społecznościowych. W rozmowie z Pudelkiem biznesmen wyraził się jasno, co do statusu jego związku z prowadzącą "Dzień Dobry TVN".