Śnieżynka Małgorzata Rozenek tuli pieski i uczy się boksować na planie "DD TVN"! Zaangażowana prowadząca? (ZDJĘCIA)

Na zdjęciach z planu obserwujemy, jak gwiazda TVN strzela do aparatu zabawne minki, z zadumą wpatruje się w swoich rozmówców i ze strachem w oczach próbuje utrzymać na smyczy potężne czworonogi. A wszystko to w stylizacji na śnieżynkę. Każdy element stroju gospodyni był perłowobiały - to jest poza chabrową kurtką puchową, która co jakiś czas ratowała Małgorzatę przed mrozem.