Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki. Oberwała za przydługie spodnie: "Kobieto, zęby sobie wybijesz!"

Nie da się nie zauważyć, że Małgorzata Rozenek jest aktualnie jedną z bardziej wysportowanych polskich celebrytek. Praktycznie nie ma dnia, by 44-latka nie pokazywała w social mediach zmagań na siłowni. Choć jej upór i konsekwencja wielu imponują, zdarza się, że Goni i tak się oberwie.

Rozenek relacjonuje Camp by Ann

Zimowy obóz trwa. Tu tyle się dzieje. Jest ogień. Jeżeli kiedykolwiek myślałaś, żeby tu przyjechać, to już zacznij się pakować. To najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. Endorfiny szaleją, a zakwasy pieką - napisała wyraźnie podekscytowana pod wideo z ujęciami z potreningowego rolowania oraz sprawdzania formy w lustrze.