Małgorzata Rozenek NIE PAMIĘTA, jak to jest nie mieć pieniędzy...

Małgorzata Rozenek zdradziła swoje największe marzenie

Czego do tej pory nie wiedzieliśmy o Małgorzacie Rozenek-Majdan? Choćby tego, że częścią ciała, która najszybciej się męczy, są nogi. Zaś najbardziej lubi dotykać Radosława Majdana. Po chwili zastanowienia do listy prezenterka dodała jeszcze psy. Gdy padło pytanie o to, co Rozenek chciałaby najbardziej dostać w prezencie, początkowo nie chciała o tym mówić.