Małgorzata Rozenek zdradza, co najbardziej denerwuje ją w show biznesie. "To jest trudne" (WIDEO)

Małgorzata Rozenek o show biznesie. Zdradziła, co najbardziej działa jej na nerwy

W rozmowie z Simoną Stolicką Małgorzata Rozenek nie ukrywała, że bardzo ucieszyło ją otrzymanie tytułu "Gwiazdy roku" Pudelka. Przy okazji poświęciła kilka słów blaskom i cieniom rozpoznawalności. Jak podkreśliła, choć rozpoznawalność ma pewne minusy, jednocześnie umożliwia celebrytom promowanie ważnych dla nich idei. Ona sama wykorzystuje na przykład sławę do propagowania w Polsce metody in vitro .

W popularności są lepsze i gorsze momenty. Zdecydowanie ten wieczór można zapisać do tych naprawdę fajnych momentów. Ta popularność, oprócz tego, że niesie ze sobą pewnego rodzaju niezrozumienie albo potrzebę tłumaczenia się, ma naprawdę wymierną siłę. Ta siła wynika z tego, że jeżeli interesujesz ludzi w przyziemnych rzeczach, to zainteresujesz ich też swoją ważną ideą. To jest coś, co wykorzystuję przy walce o in vitro - powiedziała nam po odebraniu statuetki.