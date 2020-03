Małgorzata Rozenek o koronawirusie: "Nie tak sobie wyobrażałam końcówkę ciąży!"

Małgorzata Rozenek stara się być w z fanami na bieżąco i w okresie domowej izolacji nawet częściej niż zazwyczaj dzieli się przemyśleniami z obserwującymi na Instagramie. Tym razem celebrytka zdradziła, jak czuje się z tym, że podczas epidemii koronawirusa jest w zaawansowanej ciąży . Przyznała, że stara się robić to, co należy i pozostaje w ciągłym kontakcie z lekarzami.

1. Unikanie kontaktów społecznych - od 15 marca , kiedy zdecydowaliśmy się uciec z Warszawy, po to żeby sobie to ułatwić, nie kontaktowałam się z nikim poza moją rodziną. To daje poczucie bezpieczeństwa, że nie miałam się jak zarazić. 2. Mycie i dezynfekcja rąk (...) 3. Zdrowe żywienie - to, że siedzimy w domach i ciągnie nas do tej lodówki częściej niż zwykle, nie znaczy, że mamy sięgać po niezdrowe rzeczy.