Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przyłapali syna na wydawaniu pieniędzy na gry: "My nie byliśmy tego świadomi, bo to się ściągało z karty Radzia"

Mój syn swego czasu pobrał bardzo dużą kwotę pieniędzy - wyjawiła Gosia na kanapie Dzień Dobry TVN. My nie byliśmy tego świadomi, bo to się ściągało z karty Radzia. Bo syn przyszedł i powiedział po prostu, że musi ściągnąć coś do szkoły. I schodziły te pieniądze. W pewnym momencie zadzwonił facet z banku do Radzia i mówi: "Proszę pana, bo pan już tyle wydał na tę grę...". Mój mąż w ogóle nie gra w nic. Nie jest komputerowcem. My nie wiedzieliśmy, że ta gra w ogóle istnieje. A mój syn kupował jakieś postacie.