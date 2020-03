Małgorzata Rozenek zdradza, jak jej rodzina radzi sobie z izolacją przed koronawirusem: "Radosław poczuł ZEW UŁANA"

Panika związana z koronawirusem rośnie w naszym kraju z każdym dniem. W poniedziałek liczba zakażonych w Polsce wzrosła co prawda do 150 , jednak dzięki licznym apelom władzy wiele osób zdecydowało się mimo wszystko zostać w domu . Aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby, na terenie całego kraju zamykane są placówki publiczne i odwoływane wszelkiego rodzaju imprezy masowe.

Z dnia na dzień dowiadujemy się o kolejnych zakażeniach, a liczba chorych na całym świecie przekroczyła niedawno 150 tysięcy osób. Co ciekawe, pojawiają się również przypadki, gdy do szpitali trafiają wysoko postawieni urzędnicy oraz gwiazdy kina, muzyki czy sportu, co udowadnia jedynie, że koronawirusem zarazić się może nie tylko "zwykły Kowalski", lecz także znane osobistości. W tym niezbyt fortunnym gronie znalazł się między innymi Tom Hanks wraz z małżonką.