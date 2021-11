Małgorzata Rozenek odpowiada na ATAK Wojewódzkiego: "Kuba mnie nie kocha"

Jeszcze do niedawna mogło się wydawać, że konflikt Małgorzaty Rozenek i Kuby Wojewódzkiego znalazł przed paroma laty finał na sali sądowej. Spór rozgorzał jednak na nowo, gdy to właśnie Małgorzacie samozwańczy "król TVN" postanowił zadedykować swój występ na kanapie Dzień Dobry TVN we wrześniu tego roku. Przypomnijmy, że showman określił "koleżankę" ze stacji mianem "najśmieszniej ubranej Polki", zarzucając jej przy tym, że sprzedaje swoją prywatność. Zupełnie jakby sam swego czasu nie parał się podobnymi praktykami...