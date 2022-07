Małgorzata Rozenek pochwaliła się PERFEKCYJNYM ogrodem w nowej willi: masa roślin, stylowy taras, okazały basen...(ZDJĘCIA)

Pod koniec czerwca Małgorzata Rozenek wraz z rodziną przeprowadziła się do luksusowej willi, której wynajem kosztuje ją okrągłe 30 tysięcy złotych miesięcznie. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania w ostatnich tygodniach Perfekcyjna skupiała się na urządzaniu nowego gniazdka. Celebrytka nie zapominała rzecz jasna starannie relacjonować aranżacji posiadłości na Instagramie i co rusz pokazywała obserwatorom kolejne jej zakamarki. Niedawno pochwaliła się na przykład pokojem małego Henia.

Trzeba przyznać, że ogród Małgorzaty i Radosława prezentuje się wyjątkowo okazale. Małżonkowie i ich pociechy na co dzień mogą na przykład beztrosko relaksować się na perfekcyjnie umeblowanym tarasie, na którym nie brakuje miejsca do wypoczynku. Rozenek zadbała o sporych rozmiarów stół idealny do rodzinnych posiłków na świeżym powietrzu oraz wygodną sofę. Na tarasie nie zabrakło także stylowych dodatków oraz zamówionych przez Małgosię roślin - to właśnie tam celebrytka postanowiła wyeksponować nowe drzewka.