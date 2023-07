Małgorzata Rozenek poleciała na KOLEJNE wakacje. Ciekawscy internauci wypytują: "A GDZIE HENIO?"

Big Brother 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Mam wrażenie, że gdyby tym gwiazdom, które zrobiły ze swojego życia Big Brothera i nie potrafią już zjeść kanapki bez świadków - gdyby im odciąć internet, to by z ich relacji nic nie zostało, rozpadły by się w 5 minut. Śniadanie na pokaz, relaks na pokaz, randka na pokaz, kłótnie na pokaz, operacje plastyczne na pokaz, krwawiące rany po operacjach nosa na pokaz, łzy na pokaz. Ile jest pozy w tym wszystkim, sztucznych wymuszonych uśmiechów do telefonu a ile budowania szczerej więzi, opartej na jakiejś refleksji nad sobą, związkiem, dojrzewaniem, starzeniem, świadomością, że jako matka jestem teraz lustrem dla dzieci, muszę im dać przykład, jak głębiej żyć. Mam wrażenie, że te dysproporcje są ogromne i są już takim obowiązkowym szkieletem życia, że bez tego wszystko by im się zawaliło, nic mocnego, żadna więź tego nie trzyma.