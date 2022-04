Małgorzata Rozenek POUCZA Antka Królikowskiego i proponuje pomoc w organizacji zbiórki na rzecz Ukrainy: "Zróbmy KONKURS TALENTÓW"

W sobotę Antek Królikowski ponownie znalazł się na językach. Świeżo upieczony włodarz federacji MMA Royal Division ogłosił bowiem, że podczas jego pierwszej gali będzie można obejrzeć walkę sobowtórów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Skandaliczny pomysł oburzył zarówno internautów, jak i wiele osób publicznych. W obliczu medialnej afery Antek postanowił wytłumaczyć się z kontrowersyjnego przedsięwzięcia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W niedzielę Antek Królikowski opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym zapewnił, że walka sobowtórów była jedynie prowokacją, a samo starcie nigdy nie miało się odbyć. Jak podkreślił, szum wokół całej inicjatywy miał wspomóc zebranie funduszy dla Ukrainy. Antek chciał także, by świat poznał niezwykłą historię przyjaźni sobowtórów Zełenskiego i Putina...

Jak można się było spodziewać, tłumaczenia Królikowskiego nie przekonały wielu użytkowników Instagrama. W gronie tym znalazła się m.in. Małgorzata Rozenek, która opublikowała pod oświadczeniem obszerny komentarz. Celebrytka nie ukrywała, że uważa pomysł walki sobowtórów za niedorzeczny. Jej zdania nie zmieniły zapewnienia Antka, iż do faktycznego pojedynku w ogóle nie dojdzie.

Antku, od rozpoczęcia wojny jesteśmy bombardowani widokami, po których wielu z nas nie śpi, mną bardzo mocno wstrząsnęła fotografia kilkudniowych bliźniąt leżących w schronie w piwnicy, zamiast w czystym i ciepłym łóżeczku w domu i pomyślałam wtedy o Twoim Vincencie, że ma szczęście, że urodził się w spokojnej Polsce. Wczorajsze obrazy z Buczy wstrząsnęły całym światem i coraz mocniej obudziły się demony strachu przed 3 wojną światową, a Ty wraz z Twoim otoczeniem (niby z wku*wu) wymyślacie jakąś patogalę z tym idiotycznym pomysłem z sobowtórami. To naprawdę nie ma znaczenia czy oni się pobiją, czy nie. Czy tylko będą stać i patrzeć. Samo wykorzystywanie elementu tej zbrodni na ludziach Ukrainy jest w opór słabe - napisała Rozenek.

W dalszej części komentarza Rozenek podkreśliła, że w żaden sposób nie popiera hejtu, jednak fala negatywnych komentarzy wymierzonych w Królikowskiego jest jej zdaniem całkowicie uzasadniona.

Nie piszę tego tu, żeby dołączyć do hejtu. Sama nieraz byłam jego ofiarą i zaskoczę Cię wyznaniem, że w ważnych sprawach okazywało się, że to Oni mieli racje. Tu też mają. Nie akceptuje brutalności niektórych wypowiedzi, ale sens każdej z nich jest słuszny - kontynuowała.

Małgosia poradziła Antkowi, by na chwilę zmienił otoczenie i zwrócił się do osób, które dobrze mu życzą. Perfekcyjna zaproponowała także aktorowi, by przekuł nadmiar emocji w realną pomoc. Mało tego, Gosia zaoferowała nawet, iż wraz z Radosławem chętnie pomogą mu w zorganizowaniu wyjątkowej zbiórki funduszy - np. w postaci... konkursu talentów.

(...) Jeżeli jest w Tobie tyle złości, to może zostań wolontariuszem w punkcie pomocowym dla Ukrainy. Jeżeli brak Ci adrenaliny to możesz zostać kierowcą dostarczającym na teren Ukrainy leki i niezbędne środki. Jest cała masa pożytecznej pracy, w którą cały swój wku*w możesz włożyć, ale organizowanie, niby w sprzeciwie do przemocy - gali na której będą się okładać, czyli stosować przemoc, jest jak gaszenie pożaru benzyną. Jeżeli chciałeś zebrać na tej gali kasę, to razem z @r_majdan deklarujemy, że pomożemy Ci w organizacji zbiórki, o jakiej nie słyszał świat. Zamiast Gali możemy zrobić spotkanie, na które zaprosimy wszystkich, których zbulwersował ten pomysł: artystów, aktorów, piosenkarki, muzyków, sportowców. Jednego dnia pod jednym dachem. Zróbmy konkurs talentów, z którego dochód w całości zostanie przekazany Ukrainie - zakończyła.

Wielu internautów było pod wrażeniem interwencji Rozenek. Jedna z internautek była jednak zdania, iż Antka powinni również upomnieć jego najbliżsi.

Brawo Małgosiu za tę wypowiedź! Szkoda, iż bliższa Antkowi Małgosia milczy - napisała.

Skąd wiesz, że milczy? Bo nie zrobiła wpisu na ig? Ja też raczej wolałbym pogadać z synem w domu, a nie na socjalach - odpowiedziała Gosia.

Pomysł Rozenek na zbiórkę wyjątkowo przypadł też do gustu Sandrze Kubickiej, która w komentarzach zadeklarowała, że wraz z Baronem chętnie dołączą do inicjatywy.

Możecie na nas liczyć! Let's do this. Co 2 tygodnie nasze tiry wyjeżdżają na Ukrainę. Połączmy siły. Antek możesz pomóc nam ładować palety. Obiecuję Ci, że po całym dniu nie będziesz miał sił nawet napisać takiego posta, a pójdziesz spać z wypełnionym serduszkiem - napisała.

Sandra wypowiedziała się też na temat oświadczenia Antka w osobnym komentarzu, w którym zaapelowała do aktora, by zwrócił się po pomoc do specjalisty.

Pogubiłeś się, ale to nie wstyd poprosić o pomoc. Nigdy nie jest za późno, by wyciągnąć wnioski i zacząć pracę nad sobą. Na pewno są osoby, którym na Tobie zależy i cierpią, gdy widzą, co się z Tobą ostatnio dzieje, pomyśl o nich. Usuń to wszystko i udaj się do lekarza. Zrób przerwę od mediów. Kamery nie uciekną. Dla dobra samego siebie i wszystkich dookoła - czytamy w komentarzu Kubickiej.

Pod postem Królikowskiego nie zabrakło też wypowiedzi innych przedstawicieli show biznesu. Działania aktora potępili m.in. Rafał Maślak, Joanna Jabłczyńska czy Rafał Collins. Marianna Schreiber zapowiedziała zaś, że w razie potrzeby chętnie zorganizuje protest w sprawie.

Powstrzymajmy to! (...) Sama stanę przed wejściem i nie pozwolę na coś tak krzywdzącego i będę protestowała. JEŻELI DECYDENCI zawiodą, to my zróbmy protest przed budynkiem. W obronie naszej polskiej godności i godności naszych sąsiadów! - napisała żona ministra.

Kiedy Ty zaczniesz w końcu odróżniać, co jest dobre, a co złe!? (...) Ludzie, z którymi teraz się zadajesz, najwyraźniej próbują Cię odsunąć od wartości, którymi kiedyś się kierowałeś i zarobić na Twojej głupocie! OBUDŹ SIĘ WRESZCIE CHŁOPIE! - grzmiał Rafał Maślak.

(...) To jest naprawdę bardzo zły pomysł, nawet jeśli pod naciskiem krytyki zmieniliście koncepcję "walki". Wycofaj się, bo już i tak późno. Za późno - dodała Joanna Jabłczyńska.

Cyrk pod przykrywką pomocy. Ale karma już do ciebie wraca - napisała tiktokerka Ewa Zawada.

Z kogo ty debila robisz? Obracasz kota ogonem i to nieudolnie, a teraz naprędce kombinujesz, jak z tego gó*na się wydostać, które sam zorganizowałeś. Bądź mężczyzną, przeproś za popełniony błąd, za wstyd, jaki przyniosłeś Polsce na świecie (...). Zniknij na jakiś czas i poukładaj sobie w głowie - polecił Collins.

Antek, pewne rzeczy są złe. Po prostu. (...) Trudno się oprzeć wrażeniu, że celem numer 1 jest tu promocja wydarzenia. Nie, świat nie potrzebuje kontrowersji i prowokacji (...) Potrzebuje współczucia, zrozumienia, świadomości i (s) pokoju - dodała Beata Sadowska.

Wpis Antka na InstaStories skomentowała też Maffashion, nie kryjąc przy tym oburzenia.

Czytam i z każdym zdaniem ogarnia mnie coraz większy wk**w. Wg Antka, to cały świat (nie tylko Polska) jest w błędzie i wyciągnął pochopne wnioski... Post zaczyna się od "przepraszam", a kończy na "przyspieszamy naszą akcję". Akcję, która ta wszystkich boli, rani. Czuję niesmak, oburzenie i wstyd. Piszę to w emocjach o 3:00 w nocy. A może to my wszyscy jesteśmy za głupi na inteligentny pomysł tej "federacji"? - burzyła się Maff.

Zobaczcie, jak polscy celebryci zareagowali na oświadczenie Antka Królikowskiego.

Maffashion

Małgorzata Rozenek

Ewa Zawada, brat Wiktorii Gąsiewskiej

Beata Sadowska

Marysia Starosta

Sandra Kubicka

Rafał Collins

Joanna Jabłczyńska

Raper B.R.O

Rafał Maślak

Marianna Schreiber