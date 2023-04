Małgorzata Rozenek spisała TESTAMENT! Celebrytka zdradziła powód

Małgorzata Rozenek spisała testament

To mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. Jak jesteś odpowiedzialną mamą trójki dzieci, masz psy, masz wszystko, masz rodziców, to takie poczucie zabezpieczenia wszystkiego wokół... Cała praca, którą ja robię jest po to, żeby zabezpieczyć moje dzieci, żeby miały wybór i mogły się realizować. To się wraz ze stanem posiadania aktualizuje - powiedziała Rozenek.