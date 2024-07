Małgorzata Rozenek też bawiła się na urodzinach Omeny Mensah. Zaprezentowała się w dwóch EFEKTOWNYCH stylizacjach (ZDJĘCIA)

Jak co roku o tej porze kalendarz towarzyski Małgorzaty Rozenek dosłownie pęka w szwach. Zaprawiona w bojach bywalczyni salonów nie odmawia sobie wyjść na najbardziej elitarne wydarzenia, a gdy są to urodziny któregoś z jej nieprzyzwoicie bogatych znajomych, celebrytka przygotowuje na takie okazje kilka spektakularnych "looków", o których później rozpisują się serwisy.

Tak było z niedawnymi urodzinami miliardera Pawła Marchewki i podobnie jest z fetą, którą w ramach ukończenia 45. wiosen wyprawiła Omenaa Mensah. Wydarzenie zostało zorganizowane w zamku we Francji, a tematem przewodnim był serial "Bridgertonowie", co zobowiązywało gości do wskoczenia w stroje stylizowane na XIX wiek.