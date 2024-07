Fanka drwi z Małgorzaty Rozenek relacjonującej wyjazd do ZAMKU: "Radzio, weź mnie sfilmuj, jak chodzę z tymi torbami". Tak zareagowała

... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szczerze - za taką kasę jaką ona zgarnia to też bym zniosła to, że ktoś drwi ze mnie bo chodzę po lesie z torbami. Z niej bekę cisną, ale kupiła kolejne mieszkanie, ja - i pewnie nie tylko ja - ciężko pracuję, by chociaż jedno wziąć na kredyt. Sorry, ale to nie z niej powinno się żartować 😅