Małgorzata Rozenek w KUSYM BIKINI zaczepia internautów, którzy wytykają jej odmienioną twarz. "Odciągając uwagę..." (FOTO)

Małgorzata Rozenek znalazła się w gronie wybrańców, którzy mijający powoli weekend spędzają na wystawnych urodzinach Pawła Marchewki. Od piątku celebrytka wraz z mężem, synem i innymi znanymi jest na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie korzysta z atrakcji, jakie przygotował dla swoich gości jubilat-miliarder.

Internauci wytykają Małgorzacie Rozenek zmiany w twarzy

Skrupulatna Małgorzata Rozenek nie zapomina oczywiście wszystkiego skrzętnie relacjonować. W sobotę publikowanie zaczęła już od przygotowań w hotelu. "Perfekcyjna" pokazała nagranie, na którym widzimy, jak jej beauty team robi ją na bóstwo. Jak można się domyślić, pod postem zaroiło się od komentarzy na temat odmienionego wyglądu celebrytki. Tradycyjnie zarówno pozytywnych jak i tych mniej.

Już nie przypomina siebie kompletnie; Nowa twarz. Szok jakie to sztuczne, po co? Po co przeszczepiać sobie twarz? By wszystkie kobiety były takie same? Jak produkcja robotów; Boziu, co ci się kobieto stało? - piszą jedni.

Mówicie, co chcecie, ale jest super poprawiona. Wygląda lepiej, nie przesadza w żadną stronę; Wow! Wygląda Pani pięknie! Super pięknie naturalnie twarz zrobiona! Nikt nie wie, co zostało poprawione i właśnie o to chodzi, niech się wszyscy zastanawiają; A mnie się tam podoba. Ma kasę i zrobiła co chciała - zachwycają się drudzy.

Małgorzata Rozenek zaczepia internautów, śmiejąc się z komentarzy na temat swojego odmienionego wyglądu

W kolejnej publikacji Gosia postanowiła odnieść się do zalewających jej profil przytyków. Dodała zdjęcie w lustrze, na którym widzimy ją w kusym bikini z różyczkami i napisała zaczepnie: "Odciągając uwagę od twarzy #havefun". Nie udało się jej jednak do końca rozładować atmosfery, bo znów znaleźli się tacy, którzy zaczęli dywagacje na temat zasadności poprawiania urody. Zdecydowanie więcej było jednak pozytywnych komentarzy, w których internauci rozpływali się nad nową prezencją ukochanej Radka.

Kobieta petarda; Piękna przemiana; Bogini; Brak słów; Doskonała robota, widać, że ten, co to robił, to prawdziwy specjalista; Lepiej niż niejedna dwudziestka; Rewelacja! Podaj namiary na tego chirurga - czytamy.

Co myślicie?

