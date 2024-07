Fani nie poznają odmienionej Małgorzaty Rozenek. "Perfekcyjna" tłumaczy: "Zmieniam się raz na trzy lata. Mąż jest zachwycony"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan we wrześniu będą świętowali kolejną, jedenastą już rocznicę ślubu. Dla obojga nie było to pierwsze małżeństwo, ale wiele wskazuje na to, że ostatnie. Trudno bowiem o bardziej dobraną parę w polskim show-biznesie. Nie zawsze jednak tak było. Na początku ich relacji nikt nie dawał im szans, o czym sami powiedzieli podczas składania przysięgi małżeńskiej.

Spotykaliśmy się z różnymi opiniami, gdy zaczęło wychodzić gdzieś, że jesteśmy razem. (…) To wszystko u nas było bardzo szalone, bardzo spontaniczne, bardzo szybkie. Pamiętam, jak się pierwszy raz spotkaliśmy w kinie. Podszedłem do Małgosi, próbując wyciągnąć od niej jakikolwiek kontakt, to powiedziała: "Nie podchodź, bo zaraz będzie, że będziesz moim mężem" - brzmi jej fragment.

Patrząc na ich związek, można odnieść wrażenie, że są zakochani w sobie tak jak kilka lat temu, a jednocześnie wpatrzeni w siebie jak w obrazek? W czym tkwi ich sekret?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan odnowią przysięgę małżeńską? "TO SIĘ WYDARZY"

Małgorzata Rozenek wymownie o swojej metamorfozie

Radosław Majdan, jako wciąż przystojny sportowiec, z pewnością budzi zainteresowanie płci przeciwnej. Jego żona robi więc wszystko, by zachować młodzieńczy wygląd. I jak sama przyznała, zna sposoby, by dogodzić mężowi. Na razie wychodzi jej to bardzo dobrze.

Od dogadzania to jest mój mąż, ja mu dogadzam - to jest jedyna osoba, której mam ambicję dogadzać i robię to dobrze. Natomiast nie ma we mnie takiej potrzeby, żeby robić to wobec kogokolwiek innego - przyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Ostatnio emocje wzbudzają najnowsze zdjęcia Goni, która, według internautów, zmieniła się pod względem wizualnym nie do poznania. Fani celebrytki twierdzą, że ich idolka coś w sobie zmieniła. Podczas ostatniego wywiadu Rozenek żartobliwie nawiązała do medialnego zamieszania, wyznając, że co trzy lata funduje Radkowi "nową siebie".

Gotuję mojemu mężowi, dbam, rozmawiam z nim. Zmieniam się raz na trzy lata. Mój mąż jest najbardziej zachwycony tym - naprawdę. Powiedział mi: "Słuchaj, ja się z tobą nigdy nie nudzę, ja co trzy lata mam nową żonę" - dodała i wspomniała, że jemu taki układ jak najbardziej odpowiada.

Może inni też powinni brać z nich przykład?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.