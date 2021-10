Małgorzata Rozenek w białych KOZAKACH-GUMIAKACH pędzi do butiku Łukasza Jemioła. Stylowa? (ZDJĘCIA)

Rozenek notorycznie posądzana jest o nadmierne korzystanie z Photoshopa. W sieci nieustannie pojawiają się głosy, że jej zdjęcia z ulicy znacznie różnią się od tych, które lądują na Instagramie. Ostatnio matka trójki dzieci odniosła się nawet do zarzutów o majstrowanie przy fotkach, twierdząc, że "na suwakach zmienia tylko kolorystykę". Żeby zamknąć usta "hejterom", Gonia zdecydowała się teraz pokazać w mediach społecznościowych swoje nieprzerobione lico . Niestety i tym razem jej się oberwało...

Zmęczona ciągłymi zarzutami o poprawianie zdjęć 43-latka dokłada wszelkich starań, by zawsze prezentować się "perfekcyjnie". W czwartek Rozenek była widziana na namiętnie uczęszczanej przez celebrytów ulicy Mokotowskiej, gdzie w towarzystwie swojego stylisty odwiedziła butik zaprzyjaźnionego projektanta, Łukasza Jemioła. Małgorzata znów postarała się, by żaden przechodzień nie przeszedł obok niej obojętnie: do beżowej bluzy i spódniczki własnego pochodzącej z jej autorskiej kolekcji celebrytka dobrała płaszcz Bizuu za 1,3 tysiąca, białe kozaki wyglądające na gumiaki i kraciastą torebkę Woolrich za 1,6 tysiąca. "Gwiazdorskiego" looku dopełniły białe okulary na jej nosie.