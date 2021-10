Naturalna Małgorzata Rozenek reklamuje... platformę telemedyczną, a fani komentują: "Widać REALNY WIEK na tym zdjęciu" (FOTO)

Małgorzata Rozenek jest bez wątpienia jedną z bardziej zapracowanych polskich celebrytek. Gonia sprawdza się w roli osobowości telewizyjnej, występuje w teledyskach, gra w filmach, projektuje ubrania... Lista jest długa i, jak się okazuje, "Perfekcyjna" dba o to, by móc dopisywać do niej kolejne punkty.