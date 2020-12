Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zabierają Henia na szczepienie

Koko 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oni lubią te flesze, co widać po zadowolonych twarzach. Ile trzeba mieć czasu rano czy tez wieczorem, żeby zorganizować sobie taka stylówkę na wyjście na szczepienie. Jak ja wychodziłam na szczepienie z moim dzieckiem to ledwie rzesy zdążyłam pomalować, żeby ludzi nie straszyć niewyspana twarzą. Trochę słabe jest to u nich chwalenie się markami ubrań czy torebek. To jest takie prostackie i małe.