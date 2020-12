Syn Małgorzaty Rozenek zdradza, kim chce zostać w przyszłości

Przez ostatnie kilka miesięcy cała uwaga kolorowej prasy skupiała się niemal wyłącznie na najmłodszej pociesze Małgorzaty Rozenek, Henryku, jego starszych braci pozostawiając nieco na uboczu. Wygląda jednak na to, że już wkrótce może się to zmienić. Młode pokolenie Rozenków już szykuje się bowiem do podbicia świata sztuki i show biznesu.